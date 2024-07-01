Врио губернатора Самарской области раскритиковал главу Самары

«Вы сейчас говорите о хозяйстве в городе как будто это не ваша зона ответственности. Как-будто есть глава городского района, с которым вы после совещания у губернатора поговорите о том, может он что-то или не может. Я понимаю, что есть некоторые особенности административного управления. У нас так не будет. У нас будет глава — это можете быть вы, продолжая свою работу, может быть кто-то другой, кто будет отвечать за все, что происходит в городе. Не просить кого-то там подумать о чем-то, а отвечать», — высказался врио губернатора Самарской области.