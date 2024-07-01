Врио губернатора Самарской области раскритиковал главу Самары

«Вы сейчас говорите о хозяйстве в городе как будто это не ваша зона ответственности. Как-будто есть глава городского района, с которым вы после совещания у губернатора поговорите о том, может он что-то или не может. Я понимаю, что есть некоторые особенности административного управления. У нас так не будет. У нас будет глава — это можете быть вы, продолжая свою работу, может быть кто-то другой, кто будет отвечать за все, что происходит в городе. Не просить кого-то там подумать о чем-то, а отвечать», — высказался врио губернатора Самарской области.
Такое высказывание последовало после обсуждения обращения жителя насчет благоустройства дома № 96 по ул. Физкультурной. Он сообщил, что в прошлом году за счет собственных средств всех жителей сделали ремонт дворового подъезда, благоустроили газон, заменили крышки колодцев, смонтировали бордюры. Было потрачено около 2 млн руб. Потом приехала техника ресурсоснабжающей компании, перекопала весь двор, «угробив» работу по благоустройству. До сих пор ничего не восстановили.
Елена Лапушкина ответила, что ресурсоснабжающая компания восстановит свое вскрытие. «Ограждение на газоне восстановим. В следующем году договорились сделать в этом дворе асфальт». На вопрос главы региона почему в следующем году, она отметила, что в этом году все отторговано, зависит от финансирования. Она попробует поговорить с главой района по этому поводу. Аргументировала она тем, что все дворы уже расписаны, жителям уже пообещали.