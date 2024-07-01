Александр Гусев впервые принял участие в планерке в мэрии Воронежа

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в режиме ВКС впервые принял участие в еженедельной планерке в мэрии Воронежа. На совещании в том числе обсуждались вопросы ЖКХ и энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в понедельник, 1 июля.