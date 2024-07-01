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Александр Гусев впервые принял участие в планерке в мэрии Воронежа

Глава региона подключился к совещанию в режиме ВКС.

Источник: Reuters

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в режиме ВКС впервые принял участие в еженедельной планерке в мэрии Воронежа. На совещании в том числе обсуждались вопросы ЖКХ и энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в понедельник, 1 июля.

Со стороны муниципалитета в совещании приняли участие исполняющий обязанности главы Воронежа Сергей Петрин, вице-мэры, руководители управ и ряда структурных подразделений городской администрации. Кроме того, к планерке по ВКС подключились министр ЖКХ региона Евгений Бажанов и министр архитектуры и градостроительства Андрей Еренков.

Глава региона указал, что во время переходного периода, связанного с досрочным прекращением полномочий главы Воронежа, нужно выстроить качественные управленческие взаимоотношения между муниципалитетом и профильными структурными подразделениями.

Александр Гусев также обозначил темы, на которые необходимо сделать акцент в ближайшее время:

  • завершение уже ведущихся работ по Петровской набережной;
  • идеология развития третьей очереди;
  • минимизация сроков отключения горячего водоснабжения там, где нет технических причин для ограничений.

Губернатор обратил внимание на то, что возможна корректировка областной адресной инвестпрограммы, которая позволит включить в нее новые городские объекты. Кроме того, Александр Гусев указал на важность максимального использования проектов повторного применения. Помимо прочего, глава региона сделал ряд критических замечаний по поводу вопросов из сферы ЖКХ.