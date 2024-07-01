На Западе раскрыли план Киева по «заморозке» конфликта с Россией

«После падения Авдеевки в феврале украинцы хотели отступить за мощные укрепрайоны, которые строили на тот момент. <…> Затем они планировали стабилизировать фронт контрударами и таким образом <…> заморозить конфликт. Таков был план, но позднее выяснилось, что “мощные укрепления” были на самом деле миражом», — рассказал аналитик.