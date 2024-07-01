На Западе раскрыли план Киева по «заморозке» конфликта с Россией

«После падения Авдеевки в феврале украинцы хотели отступить за мощные укрепрайоны, которые строили на тот момент. <…> Затем они планировали стабилизировать фронт контрударами и таким образом <…> заморозить конфликт. Таков был план, но позднее выяснилось, что “мощные укрепления” были на самом деле миражом», — рассказал аналитик.
Как отметил Меркурис, в результате зимних боев ВСУ не просто не имели успеха, но и были истощены и серьезно отброшены со своих позиций в Донбассе.
Россия неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент страны Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его «ультиматумом».