Во Франции со второго тура досрочных парламентских выборов снялись около 100 кандидатов

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Около 100 кандидатов, которые вышли во второй тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), сняли свои кандидатуры в пользу более сильных кандидатов, чтобы не допустить победы правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделла и Марин Ле Пен. Об этом сообщило Agence France-Presse.