Президент наградил Антониу Гутерриша орденом

На церемонии вручения президент Узбекистана выразил благодарность Антониу Гутерришу за его личный вклад в развитие стратегических отношений между Узбекистаном и ООН, достигших беспрецедентно высокого уровня. Также было отмечено, что генсек ООН активно поддерживает проводимые в Узбекистане масштабные реформы и инициативы, которые имеют значимое глобальное и региональное воздействие.