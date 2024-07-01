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Президент наградил Антониу Гутерриша орденом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В резиденции «Куксарой» прошла торжественная церемония, в ходе которой генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу был вручен орден «Дустлик» высшей степени, сообщает корреспондент Podrobno.uz..

Источник: Podrobno.uz

Награда была присуждена Гутерришу за его роль в продвижении мировой солидарности и единства, повышении эффективности деятельности ООН, а также укреплении взаимодействия между Узбекистаном и ООН.

На церемонии вручения президент Узбекистана выразил благодарность Антониу Гутерришу за его личный вклад в развитие стратегических отношений между Узбекистаном и ООН, достигших беспрецедентно высокого уровня. Также было отмечено, что генсек ООН активно поддерживает проводимые в Узбекистане масштабные реформы и инициативы, которые имеют значимое глобальное и региональное воздействие.

Отмечены долгосрочные усилия Гутерриша в области укрепления международной безопасности, реформирования глобальных управленческих институтов, продвижения Целей устойчивого развития, борьбы с климатическими изменениями, а также в обеспечении экологически чистого и цифрового развития, продовольственной и энергетической безопасности.

Шавкат Мирзиеев
ООН