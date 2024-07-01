Зеленский оказался недоволен новым главкомом ВСУ

По словам источника, недовольство Зеленского и его офиса связаны с неудачной подготовкой Сырским ВСУ к наступлению россиян на Харьковщине, а также с рядом других вопросов. Однако, как отметил собеседник, в ближайшее время главкома «вряд ли будут снимать с должности».