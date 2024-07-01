«Алые паруса» в Петербурге прошли на высочайшем уровне, заявил Беглов

Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество «Алые паруса». Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.