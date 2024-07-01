«Алые паруса» в Петербурге прошли на высочайшем уровне, заявил Беглов

Традиционный праздник выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге состоялся в этом году в ночь с 28 на 29 июня.
«В этом году он, как и всегда, прошел на высочайшем уровне. 100 тысяч вчерашних школьников собралось в центре Петербурга. К нам приехали ребята из 16 зарубежных стран», — сказал Беглов эфире «Радио России — Санкт-Петербург».
«Это был настоящий праздник надежды, веры в будущее. Каждый раз, когда приветствую выпускников и вижу десятки тысяч молодых, красивых, энергичных ребят — сердце наполняется гордостью за страну и город. Я благодарю всех организаторов праздника. Все прошло на отлично. Петербург продолжает удивлять и восхищать всю страну», — добавил губернатор.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество «Алые паруса». Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.