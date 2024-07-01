Отбой воздушной тревоги в Севастополе

«Отбой воздушной тревоги!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя сообщила о возобновлении работы морского и наземного общественного транспорта.
Жители и гости в Севастополе узнают об угрозе атаки с воздуха посредством городской системы оповещения сразу же после того, как военные сообщают руководству города о вражеских пусках и опасности для региона.
Информацию дублирует губернатор Севастополя в своем Telegram-канале. Здесь же он публикует сведения о результатах атак в случае повреждения зданий или пострадавших.
Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.