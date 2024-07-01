Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Власти Севастополя также призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением, так называемых суббоеприпасов, которые могут оставаться на земле после уничтожения ПВО воздушных целей противника. Трогать их категорически запрещено. При обнаружении необходимо звонить по номеру 112, специалисты оперативно выедут по адресу.