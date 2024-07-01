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Небензя: возможная поставка Израилем Patriot Украине может иметь последствия

ООН, 1 июля. /ТАСС/. Возможная поставка Израилем систем противоракетной обороны Patriot Украине будет иметь политические последствия. Об этом заявил на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: AP 2023

«Вооружения, кем бы они ни направлялись Украине, в конечном счете будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определенные политические последствия», — ответил он на вопрос о том, как такое развитие событий может отразиться на отношениях между Израилем и РФ.

Небензя отвечал на многочисленные вопросы журналистов из разных стран мира, которые практически полностью заполнили зал для пресс-конференций в ООН.

Россия 1 июля стала председателем Совета Безопасности ООН на один месяц.

27 июня газета Financial Times сообщила о переговорах по возможной поставке Киеву до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Предполагается, что сначала Израиль передаст комплексы США, а затем они окажутся в распоряжении Украины. Сделка еще не закрыта. Источники издания рассказали, что Украина контактировала по этому вопросу как с американскими должностными лицами, включая госсекретаря Энтони Блинкена и помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, так и напрямую с представителями Израиля.

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