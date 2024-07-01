Небензя: возможная поставка Израилем Patriot Украине может иметь последствия

«Вооружения, кем бы они ни направлялись Украине, в конечном счете будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определенные политические последствия», — ответил он на вопрос о том, как такое развитие событий может отразиться на отношениях между Израилем и РФ.