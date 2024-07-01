Блинкен заявил о возможности для мирных договоренностей Баку и Еревана

«Мы активно добивались этого путем дипломатии, пытаясь приблизить Азербайджан и Армению к мирным договоренностям», — утверждал Блинкен. «И, думаю, сейчас это по-настоящему достижимо. Я говорил об этом лишь примерно неделю назад с президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым. Думаю, это выполнимо и в полной мере соответствует интересам народов Азербайджана и Армении, а также всего региона», — добавил он.