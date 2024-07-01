Небензя высказался об инициативе Трампа уладить конфликт на Украине за день

Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа.
«Украинский кризис не может быть разрешен за один день», — сказал Небензя в ходе пресс-конференции.
ООН, 1 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа.
«Украинский кризис не может быть разрешен за один день», — сказал Небензя в ходе пресс-конференции.