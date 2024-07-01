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Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы, заявили в Киеве

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина стала получать намного меньше электроэнергии из стран Европы из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в ЕС, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Источник: Reuters

«У наших соседей в европейских странах также в связи с этой жарой и возросшим потреблением снижены возможности делиться с нами электроэнергией. То есть импорт электроэнергии из европейских стран сейчас, скажем так, не находится на максимальных отметках из-за того, что в соседних странах нет свободного ресурса в достаточном объеме для того, чтобы его экспортировать на Украину и тем самым сбалансировать украинскую энергосистему», — сказал Кудрицкий в интервью изданию «Украинская правда».

Он добавил, что на Украине также стали потреблять больше электроэнергии из-за погодных условий.

«У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем две-три недели назад», — отметил Кудрицкий.

Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в «Укрэнерго» заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

энергетика
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