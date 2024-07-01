Украина стала получать меньше электроэнергии из Европы, заявили в Киеве

«У наших соседей в европейских странах также в связи с этой жарой и возросшим потреблением снижены возможности делиться с нами электроэнергией. То есть импорт электроэнергии из европейских стран сейчас, скажем так, не находится на максимальных отметках из-за того, что в соседних странах нет свободного ресурса в достаточном объеме для того, чтобы его экспортировать на Украину и тем самым сбалансировать украинскую энергосистему», — сказал Кудрицкий в интервью изданию «Украинская правда».