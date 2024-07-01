США заявили о намерении ломать барьеры между своими союзниками в Европе и Азии

Отвечая на вопрос, касавшийся подхода США в отношении Китая, Блинкен утверждал, что Вашингтон рассчитывает на честное и эффективное соперничество. «Будь то Китай или какие-либо другие вызовы, мы намерены подходить к ним с позиции силы. Мы намерены подходить к ним, осуществляя инвестиции, которые ставят нас в более выгодное положение для реагирования на некоторые вызовы, исходящие от Китая», — сказал он.