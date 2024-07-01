США заявили о намерении ломать барьеры между своими союзниками в Европе и Азии

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. США рассчитывают на слом барьеров между своими европейскими и азиатскими союзниками в условиях вызовов со стороны Китая и России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте Брукингса.
Отвечая на вопрос, касавшийся подхода США в отношении Китая, Блинкен утверждал, что Вашингтон рассчитывает на честное и эффективное соперничество. «Будь то Китай или какие-либо другие вызовы, мы намерены подходить к ним с позиции силы. Мы намерены подходить к ним, осуществляя инвестиции, которые ставят нас в более выгодное положение для реагирования на некоторые вызовы, исходящие от Китая», — сказал он.
Блинкен также утверждал, что США рассчитывают осуществлять вложения «в союзы и партнерства», а также «переосмысливать их таким образом, чтобы они отвечали целям». По его мнению, союзники США в Европе считают, что ситуация в Азии имеет отношение к ним, а азиатские союзники Вашингтона рассматривают аналогичным образом ситуацию в Европе. При этом Блинкен упомянул приписываемое Китаю оказание поддержки оборонно-промышленному комплексу России, а также связи РФ с КНДР и Ираном.
По словам госсекретаря, «частью политики» США в этом контексте является «слом барьеров между европейскими и азиатскими союзниками», а также «партнерами [Вашингтона] по всему миру». «Я думаю, это позволит создать очень мощную систему из целевых коалиций разного размера, разной формы и сфокусированных на отдельных вызовах, где каждая страна может предложить нечто конкретное. Это часть нового ландшафта, новой геометрии, которую мы создали», — полагает он.
Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил ТАСС, что США «распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России». По его словам, Пекин «никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта» на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ «не направлено против какой-либо третьей стороны».