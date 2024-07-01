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В Приднестровье заявили, что Кишинев сделал неприемлемым документ об урегулировании

КИШИНЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Молдавия, по сути, отклонила предложенную Приднестровьем декларацию о мирном урегулировании отношений, переписав ее. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью телеканалу «Первый Приднестровский».

Источник: Reuters

«Молдавская сторона решила просто полностью перелицевать документ, переписать его, сделав его неприемлемым. К сожалению, ожидаемо. Это, по сути, отказ от подтверждения обязательств приверженности мирным методам урегулирования. Они [молдавские власти] сделали все, чтобы превратить документ в очень токсичную бумагу, которая, естественно, неприемлема», — сказал министр. Он напомнил, что в ходе прошедшей 17 мая встречи с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном предложил подписать такой документ на фоне обострения отношений.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский выразил обеспокоенность в связи с милитаризацией Молдавии, которая увеличила военный бюджет, получает помощь от армий западных стран и проводит учения рядом с демилитаризованной линией по Днестру. Тирасполь также обвиняет Кишинев в стагнации переговоров на всех уровнях и давлении на экономику Приднестровья.

Президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан заявляют о приверженности мирным методам решения приднестровской проблемы.