В Приднестровье заявили, что Кишинев сделал неприемлемым документ об урегулировании

«Молдавская сторона решила просто полностью перелицевать документ, переписать его, сделав его неприемлемым. К сожалению, ожидаемо. Это, по сути, отказ от подтверждения обязательств приверженности мирным методам урегулирования. Они [молдавские власти] сделали все, чтобы превратить документ в очень токсичную бумагу, которая, естественно, неприемлема», — сказал министр. Он напомнил, что в ходе прошедшей 17 мая встречи с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном предложил подписать такой документ на фоне обострения отношений.