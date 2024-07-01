Орбан назвал причину спада экономики ЕС

Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в Совете ЕС, выбрав девизом лозунг «Сделаем Европу снова великой».
«Потеря конкурентоспособности ЕС стала растущей тенденцией в последние десятилетия. Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики», — написал Орбан в статье для газеты Financial Times.
В качестве таких решений он назвал идеологический подход к «зеленому переходу», бюрократическое обременение европейских аграриев, «катастрофический провал» глобального минимального корпоративного налога, который привел к оттоку международных инвестиций.
Венгрия, по словам Орбана, планирует заключить новое соглашение о конкурентоспособности, обуздать нелегальную миграцию, привлекая финансирование ЕС, достичь большей конвергенции между регионами, а также заложить основы сельскохозяйственной политики ЕС, ориентированной на фермеров.
«Венгрия готовится к исключительно активному председательству в ЕС. Пришло время оставить в стороне идеологические споры и завести двигатель Европы. Давайте сделаем Европу снова конкурентоспособной!» — отметил Орбан, добавив, что венгерский план поддержали лидеры Германии, Франции и Италии.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и «железного занавеса» между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.