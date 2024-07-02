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Крутой и Лавров провели встречу в Москве

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, до недавнего времени являвшийся послом Беларуси в России, 1 июля в Москве по случаю завершения своей дипломатической миссии провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского посольства в РФ.

«Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, высоко оценили достигнутые на треке межмидовского взаимодействия результаты, наметили перспективные направления работы и условились продолжить контакты», — отметили в диппредставительстве.

Сергей Лавров вручил Дмитрию Крутому нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».

Лавров Сергей
дипломатия