«Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, высоко оценили достигнутые на треке межмидовского взаимодействия результаты, наметили перспективные направления работы и условились продолжить контакты», — отметили в диппредставительстве.
Сергей Лавров вручил Дмитрию Крутому нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество».
Крутой и Лавров провели встречу в Москве
2 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, до недавнего времени являвшийся послом Беларуси в России, 1 июля в Москве по случаю завершения своей дипломатической миссии провел встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского посольства в РФ.
«Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, высоко оценили достигнутые на треке межмидовского взаимодействия результаты, наметили перспективные направления работы и условились продолжить контакты», — отметили в диппредставительстве.