В России предлагают расширить гарантии и льготы жителям северных регионов

«За последний год побывал во многих регионах Дальнего Востока, Сибири, Арктики. На встречах чаще всего жители жалуются на низкий уровень жизни, высокие цены, тарифы, отсутствие инфраструктуры и различных услуг. Раньше люди ехали в непростые климатические условия не столько “за запахом тайги”, сколько за длинным рублем. Северные надбавки были определяющими. Сейчас мы, к сожалению, продолжаем фиксировать отток населения из таких мест, особенно молодежи. Люди уезжают в Москву и Санкт-Петербург за тем, чего нет на Дальнем Востоке, в Сибири и Арктике — за медициной, образованием, качественным питанием, комфортной городской средой, разнообразным досугом и высокой заработной платой», — пояснил «Известиям» необходимость принятия законопроекта сам Леонид Слуцкий.