В России предлагают расширить гарантии и льготы жителям северных регионов

«Законопроектом предлагается распространить гарантии и компенсации, предусмотренные для приравненных к районам Крайнего Севера местностей, на иные районы Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате. К таким районам, например, относятся города Иркутск, Владивосток, Красноярск. В действующей редакции данным лицам установлена лишь одна дополнительная гарантия в виде ежегодного дополнительного отпуска продолжительностью 8 календарных дней», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».
Кроме того, документом предлагается установить, что минимальная величина коэффициента для расчета заработной платы на этих территориях должна быть равна 2. В настоящее время в большей части районов он установлен в размере от 1,3 до 1,8.
Кроме того, законопроектом предлагается расширить объем компенсаций пенсионерам на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, увеличив ее с одного раза в два года до ежегодной. Аналогичную компенсацию предлагается установить в отношении семей с двумя и более несовершеннолетними детьми.
«Дополнительно законопроектом предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. Указанная компенсация должна предоставляться ежегодно в порядке и на условиях, определяемых правительством РФ», — говорится в документе.
«За последний год побывал во многих регионах Дальнего Востока, Сибири, Арктики. На встречах чаще всего жители жалуются на низкий уровень жизни, высокие цены, тарифы, отсутствие инфраструктуры и различных услуг. Раньше люди ехали в непростые климатические условия не столько “за запахом тайги”, сколько за длинным рублем. Северные надбавки были определяющими. Сейчас мы, к сожалению, продолжаем фиксировать отток населения из таких мест, особенно молодежи. Люди уезжают в Москву и Санкт-Петербург за тем, чего нет на Дальнем Востоке, в Сибири и Арктике — за медициной, образованием, качественным питанием, комфортной городской средой, разнообразным досугом и высокой заработной платой», — пояснил «Известиям» необходимость принятия законопроекта сам Леонид Слуцкий.