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Акции двух компаний Коломойского* передали в доход России

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.

Источник: © РИА Новости

Решение об изъятии в доход государства 100% долей компаний Коломойского* принял в марте Кошехабльский районный суд Адыгеи в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ.

«В доход государства в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО “Южгазэнерджи” и ООО “Кейтеринг-ЮГ”, а также 503 объекта недвижимого имущества должников по делу в отношении Игоря Коломойского* и других лиц», — сказал Аристов.

На Украине бизнесмена не раз обвиняли в покровительстве Владимиру Зеленскому, отмечая, что он сыграл ключевую роль в победе нынешнего главы государства на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский* стал крайне близок к киевским властям.

Так, по данным местных СМИ, он получил «квоту» в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию «Слуга народа». Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.