Акции двух компаний Коломойского* передали в доход России

Так, по данным местных СМИ, он получил «квоту» в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию «Слуга народа». Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.