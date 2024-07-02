Акции двух компаний Коломойского* передали в доход России

Решение об изъятии в доход государства 100% долей компаний Коломойского* принял в марте Кошехабльский районный суд Адыгеи в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ.
«В доход государства в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО “Южгазэнерджи” и ООО “Кейтеринг-ЮГ”, а также 503 объекта недвижимого имущества должников по делу в отношении Игоря Коломойского* и других лиц», — сказал Аристов.
На Украине бизнесмена не раз обвиняли в покровительстве Владимиру Зеленскому, отмечая, что он сыграл ключевую роль в победе нынешнего главы государства на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский* стал крайне близок к киевским властям.
Так, по данным местных СМИ, он получил «квоту» в Верховной раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию «Слуга народа». Тем не менее практически сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.