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Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Госдума в октябре планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ, сообщила РИА Новости первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Источник: © РИА Новости

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — сказала Лантратова.

В июне депутаты ГД от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.

В случае принятия, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков, кроме того, проведение ЕГЭ требует значительных расходов от государства. Со ссылкой на экспертов авторы инициативы отмечают, что расходы родителей в результате ЕГЭ переместились на рынок репетиторов, а коррупционная составляющая — из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.

Госдума
ЕГЭ
образование