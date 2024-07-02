Сержант Данил Моспаленко из Хабаровского края спас жизни солдат

«Сержант Данил Моспаленко, действуя в составе разведывательной группы, зачищал опорные пункты и лесные массивы, удерживал стратегически важные объекты и корректировал артиллерию для уничтожения позиций националистов», — рассказали в пресс-службе ВВО.