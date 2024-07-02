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Сержант Данил Моспаленко из Хабаровского края спас жизни солдат

Командир отделения учебного центра ВВО удостоен государственных и ведомственных наград.

Источник: Комсомольская правда

Сержант Данил Моспаленко из Хабаровского края удостоен государственных и ведомственных наград за участие в СВО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Командир отделения учебного центра ВВО награжден «Орденом Мужества», медалями «За Храбрость II степени» и «За боевые отличия» за выполнение задач по уничтожению противника ВСУ в специальной военной операции.

«Сержант Данил Моспаленко, действуя в составе разведывательной группы, зачищал опорные пункты и лесные массивы, удерживал стратегически важные объекты и корректировал артиллерию для уничтожения позиций националистов», — рассказали в пресс-службе ВВО.

Отвага, решительность и профессионализм сержанта Данила Моспаленко спасли жизни солдат и обеспечили успешное выполнение боевых задач.