WSJ узнала о плане НАТО по «защите» помощи Украине от Трампа

Как сообщил бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер, решение приняли в связи с необходимостью «защитить усилия по оказанию помощи Украине от Трампа». Он отметил, что ранее обучение украинских войск координировали США, а теперь ответственным за это будет НАТО. Поэтому, даже если США в случае победы Трампа на выборах в ноябре решат сократить поддержку Украины, это не скажется на подготовке ВСК, сказал дипломат.