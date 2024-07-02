«Конец гегемонии». Экс-сотрудник ЦРУ предупредил о новом союзе против США

«…Это событие имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд <…> Любое сближение Бахрейна с Ираном будет тревожить Вашингтон, который может даже попытаться его заблокировать», — заявил Фуллер.



Автор материала указал, что в Бахрейне расположена штаб-квартира Пятого флота ВМС США, который отвечает за безопасность в Персидском заливе, Красном и Аравийском морях. Таким образом, сближение Манамы и Тегерана грозит всему принципу политики Вашингтона в Персидском заливе, который заключается в военном присутствии в регионе для «защиты свободного потока нефти», пояснил экс-сотрудник ЦРУ.