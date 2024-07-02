«Конец гегемонии». Экс-сотрудник ЦРУ предупредил о новом союзе против США

Главы МИД двух стран 23 июня встретились в Тегеране, объявив о начале подготовки к переговорам для возобновления двусторонних отношений через восемь лет после их разрыва.
«…Это событие имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд <…> Любое сближение Бахрейна с Ираном будет тревожить Вашингтон, который может даже попытаться его заблокировать», — заявил Фуллер.
Автор материала указал, что в Бахрейне расположена штаб-квартира Пятого флота ВМС США, который отвечает за безопасность в Персидском заливе, Красном и Аравийском морях. Таким образом, сближение Манамы и Тегерана грозит всему принципу политики Вашингтона в Персидском заливе, который заключается в военном присутствии в регионе для «защиты свободного потока нефти», пояснил экс-сотрудник ЦРУ.
Как напомнил Фуллер, еще в 2023 году Китай пробил первую брешь в антииранской стратегии США, выступив посредником в восстановлении дипотношений между Эр-Риядом и Тегераном, и «сделал почти невозможное», помирив суннитов и шиитов.
«Теперь, с перспективой налаживания отношений Бахрейна с Тегераном, мы можем более ясно увидеть сдвиг, который обеспечивает китайское (и российское) присутствие в Персидском заливе», — резюмировал автор.
Бахрейн вслед за Саудовской Аравией разорвал дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 года и прекратил с ним всякие контакты после нападения на саудовские дипмиссии в Иране участников акций протеста против казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Саудовская Аравия восстановила отношения с Ираном в сентябре 2023 года после их примирения при посредничестве Китая.