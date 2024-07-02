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В Минусинске прощаются с погибшим на СВО стрелком-добровольцем

В Минусинске Красноярского края сегодня состоится церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции 53-летним Алексеем Бембеевым.

Источник: Мэрия Минусинска

Об этом сообщили в городской администрации.

Мужчина родился в Калмыкии, но большую часть своей жизни прожил в соседней с Минусинском Хакасии. В Бограде окончил среднюю школу, затем обучался в республиканском госуниверситете. Работал в строительных бригадах.

На спецоперацию Алексей отправился добровольцем — контракт заключил в марте 2024 года, служил стрелком. 15 мая рядовой Бембеев погиб в боях за освобождение Семеновки Ясиноватского района ДНР.

Бойца похоронят в Минусинске, прощание с ним пройдет 2 июля с 11 до 12 в траурном зале «Реквием».