В Минусинске прощаются с погибшим на СВО стрелком-добровольцем

Об этом сообщили в городской администрации.
Мужчина родился в Калмыкии, но большую часть своей жизни прожил в соседней с Минусинском Хакасии. В Бограде окончил среднюю школу, затем обучался в республиканском госуниверситете. Работал в строительных бригадах.
На спецоперацию Алексей отправился добровольцем — контракт заключил в марте 2024 года, служил стрелком. 15 мая рядовой Бембеев погиб в боях за освобождение Семеновки Ясиноватского района ДНР.
Бойца похоронят в Минусинске, прощание с ним пройдет 2 июля с 11 до 12 в траурном зале «Реквием».