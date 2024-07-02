Президент Венесуэлы сообщил о возобновлении прямых переговоров с США

«Я принял предложение правительства США возобновить прямой диалог», — заявил Мадуро. Он отметил, что в переговорах, которые начнутся 3 июля, примут участие председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес Гомес, который является «руководителем национального диалога», и Эктор Родригес Кастро — «представитель Венесуэлы на переговорах».
«Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров», — указал президент. «Я выступаю за диалог, взаимопонимание, за будущее наших отношений, за перемены при полном соблюдении суверенитета и независимости Венесуэлы», — подчеркнул Мадуро.
Правительство Венесуэлы разорвало дипломатические отношения с США 23 января 2019 года после признания американской администрацией временным президентом республики Хуана Гуайдо. США и их союзники в одностороннем порядке ввели в отношении Венесуэлы более 930 ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики нанесли санкции 2019 года в отношении государственной нефтегазовой компании PDVSA. По некоторым данным, из-за американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, общие потери экономики оцениваются в $642 млрд, порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заморожены в западных банках.