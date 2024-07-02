Президент Венесуэлы сообщил о возобновлении прямых переговоров с США

Правительство Венесуэлы разорвало дипломатические отношения с США 23 января 2019 года после признания американской администрацией временным президентом республики Хуана Гуайдо. США и их союзники в одностороннем порядке ввели в отношении Венесуэлы более 930 ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики нанесли санкции 2019 года в отношении государственной нефтегазовой компании PDVSA. По некоторым данным, из-за американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, общие потери экономики оцениваются в $642 млрд, порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заморожены в западных банках.