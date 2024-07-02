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Власть работает для людей: Дмитрий Демешин поручил отправить в Комсомольск-на-Амуре десант министров

После своего рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре врио губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин дал ряд поручений региональному правительству.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Одно их них касается посещений Города юности. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Дмитрий Демешин в очередной раз после заседания правительства рассказал жителям в своих соцсетях об основных итогах совещания. То есть он целенаправленно следует своему курсу на открытость и видимость работы правительства края и на своем примере показывает, как это нужно делать. При этом повестка заседания также основывалась на двух составляющих: конкретика и защита интересов людей.

Так, Дмитрий Викторович поручил чиновникам составить график выездов в Комсомольск-на-Амуре. По словам врио главы края, сейчас сложилось впечатление, что администрация города и его жители живут в разных населенных пунктах, и это срочно надо исправлять. Также он поручил навести порядок возле центра развития спорта и завершить строительство стадиона «Авангард».