Власть работает для людей: Дмитрий Демешин поручил отправить в Комсомольск-на-Амуре десант министров

Дмитрий Демешин в очередной раз после заседания правительства рассказал жителям в своих соцсетях об основных итогах совещания. То есть он целенаправленно следует своему курсу на открытость и видимость работы правительства края и на своем примере показывает, как это нужно делать. При этом повестка заседания также основывалась на двух составляющих: конкретика и защита интересов людей.