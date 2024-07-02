Радий Хабиров подписал в июне ряд важных законов: подробности

В Башкирии внесли изменения в закон республики «О племенном животноводстве». В частности, они касаются условий использования семени и эмбрионов племенных животных в целях их разведения. В новой редакции закона говорится, что семя и эмбрионы племенных животных используются в целях их разведения при наличии племенных свидетельств (паспортов) и результатов экспертизы на генетические заболевания. Отмечается также, что семя племенных животных может быть реализовано или передано другим лицам только организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. А эмбрионы племенных животных могут быть реализованы или переданы другим лицам организациями по трансплантации эмбрионов. В документе также уточняется, что использование импортированных семени и эмбрионов племенных животных для разведения сельхозживотных осуществляется, если есть заключение об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу).