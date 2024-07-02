Радий Хабиров подписал в июне ряд важных законов: подробности

Бюджетный процесс
В Башкирии внесли изменения в закон «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан». Соответствующий документ, принятый Госсобранием РБ, подписал 5 июня Глава Башкирии Радий Хабиров. В частности, изменение в законе, разработанном в целях совершенствования правового регулирования бюджетного процесса в республике, касается процедуры предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физлицам — производителям товаров и услуг. Согласно новой редакции документа, субсидии будут предоставлять на основании единых федеральных правил, утвержденных постановлением правительства России, и принимаемых в соответствии с ним решений органов госвласти республики, осуществляющих полномочия главного распорядителя средств бюджета Башкортостана, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации РБ.
Адресная помощь
В Башкирии определили получателей адресной социальной помощи. Соответствующие изменения в закон республики «Об адресной социальной помощи в РБ» Радий Хабиров подписал 10 июня. Из документа следует, что в Башкирии получателями адресной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные федеральным законом «О государственной социальной помощи», которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в республике в соответствии с федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ». Республиканский закон об адресной социальной помощи уже вступил в силу.
Подготовка к юбилею Победы
13 июня Глава Башкортостана подписал указ о подготовке и праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Согласно указу, в Башкирии создадут республиканский организационный комитет по подготовке и празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и утвердят его состав. Оргкомитет во главе с Радием Хабировым разработает и утвердит план мероприятий, предусмотрев в том числе торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны. Указ вступил в силу со дня его подписания. Контроль за его исполнением возложен на правительство Башкирии.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Башинформ.
Телефоны под запретом
В Башкирии запретили использовать телефоны во время уроков в школе. Соответствующий закон, подписанный Главой республики Радием Хабировым, вступил в силу 21 июня. Ранее поправки в закон «Об образовании в РБ» приняли депутаты Госсобрания. По новому закону, детям разрешается приносить телефоны в школу, но пользоваться ими во время занятий нельзя. Исключения составляют экстренные случаи, когда есть угрозы жизни или здоровью учеников и работников школ, отмечается в документе.
Охотбилет за охотминимум
В Башкирии изменился порядок выдачи охотничьего билета. Соответствующие правки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в РБ» внесли депутаты Госсобрания. Новый закон, подписанный Главой РБ в июне, начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Согласно этому документу, теперь для получения охотничьего билета гражданам надо будет пройти обучение требованиям охотничьего минимума и проверку полученных знаний. По действующей сейчас норме будущие охотники должны лишь ознакомиться под подпись с требованиями охотминимума. Что, по мнению разработчиков документа, приводит к большому количеству непреднамеренных правонарушений — возбуждаются дела в связи с несоблюдением правил охоты, по фактам незаконной охоты. Новый закон позволит уменьшить количество и тяжесть несчастных случаев на охоте и сократит ущерб охотничьим ресурсам, считают парламентарии.
Родительская доблесть
В июне в Башкирии еще две семьи стали обладателями высокой награды. По указу Главы республики медалью «Родительская доблесть» награждены супруги Райса и Булат Янышевы из Архангельского района, а также Ольга и Анатолий Фатеевы из Благовещенского района. В документе от 26 июня говорится, что высокой награды они удостоены за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.
По данным Башинформа, медаль «Родительская доблесть» была учреждена в Башкирии в 2014 году. К медали прилагается премия 100 тысяч рублей.
О племенном животноводстве
В Башкирии внесли изменения в закон республики «О племенном животноводстве». В частности, они касаются условий использования семени и эмбрионов племенных животных в целях их разведения. В новой редакции закона говорится, что семя и эмбрионы племенных животных используются в целях их разведения при наличии племенных свидетельств (паспортов) и результатов экспертизы на генетические заболевания. Отмечается также, что семя племенных животных может быть реализовано или передано другим лицам только организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. А эмбрионы племенных животных могут быть реализованы или переданы другим лицам организациями по трансплантации эмбрионов. В документе также уточняется, что использование импортированных семени и эмбрионов племенных животных для разведения сельхозживотных осуществляется, если есть заключение об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу).
Подписанный Главой республики закон о племенном животноводстве вступит в силу в сентябре этого года.