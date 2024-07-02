Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине

Как говорится в материале, в сентябре 2009 года Медведев, будучи президентом России, посетил Швейцарию с государственным визитом, который прошел в дружественной атмосфере. Однако его отношение к этой стране за прошедшие 15 лет изменилось — теперь она рассматривается «как неотъемлемая часть западного лагеря».
Публикацию Медведева о саммите газета называет «полной презрения» к данному мероприятию.
Как указал Медведев в своем Telegram-канале на второй день швейцарского саммита, никто из его участников не знает, что он там делает и в чем его роль. Он сравнил данное мероприятие со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, назвав конференцию унылой и прожигающей деньги налогоплательщиков.
Швейцария
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.