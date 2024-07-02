Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине

Швейцария 15—16 июня провела конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Россию на саммит не пригласили. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. При этом документ не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Ирак, Иордания и Руанда сначала были в списке поддержавших документ, но потом исчезли из него.