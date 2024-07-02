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Швейцарская газета обиделась на слова Медведева о саммите по Украине

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала статью, в которой выражается недовольство из-за критики «мирного саммита» по Украине со стороны зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Источник: © РИА Новости

Как говорится в материале, в сентябре 2009 года Медведев, будучи президентом России, посетил Швейцарию с государственным визитом, который прошел в дружественной атмосфере. Однако его отношение к этой стране за прошедшие 15 лет изменилось — теперь она рассматривается «как неотъемлемая часть западного лагеря».

Публикацию Медведева о саммите газета называет «полной презрения» к данному мероприятию.

Как указал Медведев в своем Telegram-канале на второй день швейцарского саммита, никто из его участников не знает, что он там делает и в чем его роль. Он сравнил данное мероприятие со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, назвав конференцию унылой и прожигающей деньги налогоплательщиков.

Швейцария 15—16 июня провела конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Россию на саммит не пригласили. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. При этом документ не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Ирак, Иордания и Руанда сначала были в списке поддержавших документ, но потом исчезли из него.

В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

Медведев Дмитрий