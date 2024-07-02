Рейд по постановке бывших мигрантов на воинский учёт прошёл в Иркутске

Такие рейды проходят не впервые. С начала года на воинский учёт в Иркутской области поставили 180 человек, получивших гражданство. Из них 55 — призывного возраста, шестеро отправились служить по контракту. Иностранцы, которые хотят получить в упрощённом порядке гражданство России, могут обратиться за консультациями в военный следственный отдел по Иркутскому гарнизону или управление МВД по вопросам миграции. Ранее иностранного гражданина в Иркутске судили за покупку поддельного диплома юриста.