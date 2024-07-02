Глава Башкирии встретился с победителями и призёрами Игр БРИКС

В пресс-службе Главы РБ напомнили, что спортсмены из Башкортостана завоевали 20 медалей на Играх БРИКС: 12 золотых, семь серебряных и одну бронзовую. Всего в сборную страны для участия в мультиспортивном мероприятии вошли 18 представителей республики по восьми дисциплинам.
Глава Башкортостана подчеркнул значительный вклад победителей и призёров Игр БРИКС в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта.
«Я хотел с вами встретиться и, прежде всего, поблагодарить за ваши выдающиеся достижения. Мы вами очень гордимся! Мы внимательно следили за ходом соревнований — вы завоевали 20 медалей, и это большой вклад в копилку российской сборной. Каждое ваше достижение, каждый спортивный подвиг — это ещё один стимул для развития спорта в Башкортостане. На вас смотрят миллионы людей, дети. Ведь мальчишки и девчонки, глядя на вас, уже выдающихся спортсменов, и сами принимают решение заниматься спортом. Они берут с вас пример. Огромное вам за это спасибо!».
Руководитель региона подчеркнул, что Игры БРИКС стали ответом на санкции против Российской Федерации. Представители Башкортостана, как и все члены сборной страны, доказали, что в большом спорте не может быть изоляции, и достойно выступили в соревнованиях со спортсменами из дружественных государств.
Глава Башкортостана добавил, что в мировом и российском спорте растёт конкуренция. Для того чтобы сохранять лидерство, республика создаёт все условия для занятий спортом на профессиональном уровне, развивает спортивную инфраструктуру.
— У нас впереди большое мероприятие — осенью в Уфе пройдёт ХII Международный форум «Россия — спортивная держава». Президент страны оказал нам большое доверие принимать это событие, — сказал Радий Хабиров. — Вы знаете, что в республике отношение к спорту очень серьёзное, и я тоже отдаю огромную энергию развитию спорту. Мы непрестанно работаем над формированием хороших условий для занятий спортом. В этом юбилейном для Уфы году сдадим Дворец борьбы, Центр фехтования, комплекс гребного слалома. Это будут одни из лучших спортивных объектов в стране. Мы также заложили первый камень в фундамент Центра прогресса бокса и Академии тенниса республики. Прорабатываем вопрос строительства легкоатлетического манежа, о котором очень просили наши спортсмены. Всё, о чём договариваемся с нашими ребятами, мы делаем. Готов выслушать ваши предложения.
Двукратный победитель Игр БРИКС по бадминтону Алина Давлетова выразила руководству республики особую благодарность за развитие и популяризацию бадминтона в Башкортостане.
«С февраля этого года мы начали тренироваться в Центре спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Мы очень рады, что у бадминтонистов появилась своя база для тренировок. Уверена, что в этих залах будут заниматься будущие чемпионы. Спасибо вам огромное за материальное поощрение по результатам соревнований, государственные спортивные стипендии, строящиеся объекты по республике, проекты “Городской тренер” и “Сельский тренер”, — сказала Алина Давлетова.
Серебряный призёр Олимпиады в Токио, победитель Игр БРИКС в командном первенстве, рапирист Тимур Сафин поблагодарил Правительство Башкортостана за поддержку рапиристов, а также рассказал об участии в Играх БРИКС.
«Большое вам спасибо, что не оставляете нас без внимания, всегда внимательно следите за нашими результатами и выступлениями. Спасибо вам за наш Центр фехтования, надеюсь, что уже в этом году все фехтовальщики смогут приступить к тренировкам, а все желающие — попробовать себя в этом прекрасном виде спорта. Игры БРИКС прошли на высоком уровне, приехало много спортсменов из разных стран. На этом турнире я завоевал серебро в личном зачёте и в команде с Владиславом Журавлёвым мы завоевали золотые медали. Безусловно, это заслуга не только нас, но и многих людей, которые верили в нас».
Тренер-преподаватель уфимской Спортивной школы олимпийского резерва № 12 Николай Балабанов выступил с инициативой о материальном поощрении спортсменов Башкортостана и их тренеров по итогам Игр БРИКС.
«Каратэ наряду с борьбой на поясах и куреш, к сожалению, не является олимпийским видом спорта. Я бы хотел попросить рассмотреть возможность о материальном поощрении спортсменов и подготовивших тренеров. Это будет хорошая поддержка для наших ребят», — сказал Николай Балабанов.
Глава Башкортостана поручил министерству спорта региона внести изменения в действующий указ. Согласно указу Главы Башкортостана за первое место в спортивном мероприятии уровня чемпионата Европы атлет получает 250 тысяч рублей, за второе место — 200 тысяч рублей, за третье место — 100 тысяч рублей. Тренеры получают 50 процентов от размера выплат своим воспитанникам.
Победитель Игр БРИКС по греко-римской борьбе Нохчо Лабазанов предложил передать свою золотую медаль для «Капсулы времени» потомкам, которую планируют заложить 31 августа — в день 450-летнего юбилея Уфы.
«С большой гордостью представлял нашу республику на Играх БРИКС, где завоевал первое место. В финале я боролся со спортсменом из Беларуси Дмитрием Зарубским и одержал уверенную победу. У меня большое желание передать эту награду для “Капсулы времени”, чтобы через 50 лет рассказать будущему поколению о наших спортивных достижениях», — сказал Нохчо Лабазанов.
В завершение встречи Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил спортсменам и тренерам государственные награды и памятные подарки. Представители сборной команды Башкортостана передали руководителю региона флаг Игр БРИКС. Он займёт место рядом с другими экспонатами музея Дворца борьбы.