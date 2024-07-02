Глава Башкирии встретился с победителями и призёрами Игр БРИКС

«Большое вам спасибо, что не оставляете нас без внимания, всегда внимательно следите за нашими результатами и выступлениями. Спасибо вам за наш Центр фехтования, надеюсь, что уже в этом году все фехтовальщики смогут приступить к тренировкам, а все желающие — попробовать себя в этом прекрасном виде спорта. Игры БРИКС прошли на высоком уровне, приехало много спортсменов из разных стран. На этом турнире я завоевал серебро в личном зачёте и в команде с Владиславом Журавлёвым мы завоевали золотые медали. Безусловно, это заслуга не только нас, но и многих людей, которые верили в нас».