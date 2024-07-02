Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кудымкаре пройдет прощание с погибшим в СВО бойцом Антоном Копытовым

Военнослужащий погиб в зоне спецоперации через месяц после заключения контракта.

Источник: Администрация Кудымкарского городского округа

В Кудымкаре 2 июля пройдет церемония прощания с погибшим в СВО на Украине земляком Копытовым Антоном Федоровичем. Боец погиб через месяц после заключения контракта с Минобороны РФ.

О гибели на передовой СВО сообщила администрация Кудымкарского муниципального округа. В своем некрологе окружные власти сообщили о месте и дате прощания с военнослужащим — 2 июля с 12:00 в Прощальном зале в районе городского кладбища.

Антон Копытов родился 8 сентября 2084 года в селе Елога Юрлинского района Пермской области. Учился в Елогской средней школе. Последнее время работал вахтовым методом.

В мае 2024 года принял решение пойти на службу по контракту для выполнения боевых задач в зоне СВО на Украине. Погиб в июне этого года.

«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Антон Федорович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — говорится в некрологе администрации округа.