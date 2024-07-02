В Кудымкаре пройдет прощание с погибшим в СВО бойцом Антоном Копытовым

В Кудымкаре 2 июля пройдет церемония прощания с погибшим в СВО на Украине земляком Копытовым Антоном Федоровичем. Боец погиб через месяц после заключения контракта с Минобороны РФ.
О гибели на передовой СВО сообщила администрация Кудымкарского муниципального округа. В своем некрологе окружные власти сообщили о месте и дате прощания с военнослужащим — 2 июля с 12:00 в Прощальном зале в районе городского кладбища.
Антон Копытов родился 8 сентября 2084 года в селе Елога Юрлинского района Пермской области. Учился в Елогской средней школе. Последнее время работал вахтовым методом.
В мае 2024 года принял решение пойти на службу по контракту для выполнения боевых задач в зоне СВО на Украине. Погиб в июне этого года.
«Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Антон Федорович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — говорится в некрологе администрации округа.