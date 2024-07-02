Министр обороны Кубы прибыл в Минск

Кроме того, из России для проведения парада прибыла техника, в том числе танки Т-34, которые до сих пор на ходу. Планируется, что в параде примут участие свыше пяти тысяч военнослужащих. Некоторые из них будут в форме военнослужащих Красной Армии, а также в образе партизан.