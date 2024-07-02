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Министр обороны Кубы прибыл в Минск

Военные из разных стран продолжают прибывать в белорусскую столицу, чтобы принять участие в параде по случаю Дня Независимости.

Источник: Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Министр революционных вооруженных сил Альваро Лопес Мьера прибыл с визитом в Минск, сообщил глава департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«Для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Беларусь прибыла кубинская военная делегация», — написал Ревенков в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что 3 июля в Минске пройдет не только парад, но и заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. По этому случаю в город приедут главы оборонных ведомств этих стран.

В параде, который пройдет в тот же день, в честь Дня Независимости и 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, примут участие не только белорусские военные, но также их коллеги из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана Таджикистана и Узбекистана. Парадные расчеты из этих государств ранее прибыли в Беларусь.

Кроме того, из России для проведения парада прибыла техника, в том числе танки Т-34, которые до сих пор на ходу. Планируется, что в параде примут участие свыше пяти тысяч военнослужащих. Некоторые из них будут в форме военнослужащих Красной Армии, а также в образе партизан.

В воздушной части парада можно будет увидеть вертолеты и самолеты российской и белорусской армий: Ил-76, Л-39, Ми-8, Ка-52, Ми-28, Су-30СМ и так далее.

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