Мирзиёев вручил Генсеку ООН одну из высших госнаград Узбекистана

В ходе переговоров с председателем верхней палаты парламента Танзилой Нарбаевой он подчеркнул, что Узбекистан является лидером во многих направлениях, таких как защита прав человека, развитие социальной сферы, обеспечение занятости населения, и может служить примером не только для стран региона, но и мира.