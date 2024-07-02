Мирзиёев вручил Генсеку ООН одну из высших госнаград Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша орденом «Олий Даражали Дўстлик», сообщает пресс-служба президента.
«В резиденции “Куксарой” состоялась торжественная церемония вручения одной из высших государственных наград Узбекистана — ордена “Олий Даражали Дўстлик” Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за активное продвижение солидарности и единства в мире, повышение эффективности деятельности организации, а также укрепление сотрудничества между нашей страной и ООН».
Глава республики отметил личный вклад Гутерриша в достижение современного беспрецедентно высокого уровня сотрудничества между Узбекистаном и ООН.
«Подчеркнута всесторонняя поддержка Генеральным секретарем проводимых в нашей стране широкомасштабных реформ и инициатив Узбекистана, имеющих глобальное и региональное значение, а также расширения деятельности институтов ООН в республике», — говорится в сообщении.
Также Мирзиёев акцентировал внимание на многолетних усилиях главы ООН по укреплению международной безопасности и стабильности, реформированию институтов глобального управления, продвижению Целей устойчивого развития (ЦУР), борьбе с изменением климата, обеспечению «зеленого» и цифрового развития, продовольственной и энергетической безопасности.
В тот же день президент Узбекистана и Генеральный секретарь ООН посадили дерево на Аллее почетных гостей в знак твердых намерений дальнейшего наращивания полномасштабного сотрудничества по достижению ЦУР.
В ходе официального визита в РУз 30 июня — 1 июля Антониу Гутерриш возложил цветы к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан», посетил комплекс Хазрати Имам и другие достопримечательности Ташкента, а также ряд индустриальных и социальных объектов.
В частности, он ознакомился с работой солнечной фотоэлектрической станции «ACWA POWER RiverSide Solar» в Юкоричирчикском районе Ташобласти и провел ряд двусторнних встреч, в том числе в Сенате Олий Мажлиса.
В ходе переговоров с председателем верхней палаты парламента Танзилой Нарбаевой он подчеркнул, что Узбекистан является лидером во многих направлениях, таких как защита прав человека, развитие социальной сферы, обеспечение занятости населения, и может служить примером не только для стран региона, но и мира.
Генсек ООН высоко оценил комплексный подход республики к решению проблем, связанных с экологией и охраной окружающей среды, в том числе с последствиями Аральского кризиса.
Стороны затронули вопросы, которые будут рассмотрены на «Саммите будущего» в сентябре этого года с участием глав государств. Гутерриш выразил надежду, что Узбекистан примет активное участие в этом мероприятии со своими инициативами.
Также он подчеркнул результаты системной работы, проводимой в Узбекистане по достижению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин, созданию для них равных возможностей и выразил удовлетворение тем, что все рекомендации ООН в этом направлении полностью учитываются.
Вместе с тем, Антониу Гутерриш особо отметил роль парламентов в реализации программ развития, выдвигаемых ООН.
По завершении официального визита в Ташкентском международном аэропорту высокого гостя проводил премьер-министр РУз Абдулла Арипов и другие официальные лица.