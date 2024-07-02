Александр Дрозденко вручил ключи от «Газель бизнес» 11 многодетным семьям

«С этого года мы будем вручать семьям, у которых 10 и более детей, — два автомобиля. Депутаты по моей инициативе приняли такой законопроект. Мы посчитали, что с 10 детьми в одном микроавтобусе уже не поместиться. Желаю всем хороших поездок и по делам, и по праздникам», — напутствовал Александр Дрозденко.
Семьям вручены восьмиместные микроавтобусы марки ГАЗ, модели — «Газель бизнес» в модификации 32217. Страховка ОСАГО и зимняя резина идут в подарок к автомобилю.
В 2024 году запланировано вручение 17 автомобилей многодетным семьям на сумму 53,3 млн рублей. С 2022 года в области обладателями «Газелей» стали 27 многодетных семей.
Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.
В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.