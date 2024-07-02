Александр Дрозденко вручил ключи от «Газель бизнес» 11 многодетным семьям

«С этого года мы будем вручать семьям, у которых 10 и более детей, — два автомобиля. Депутаты по моей инициативе приняли такой законопроект. Мы посчитали, что с 10 детьми в одном микроавтобусе уже не поместиться. Желаю всем хороших поездок и по делам, и по праздникам», — напутствовал Александр Дрозденко.