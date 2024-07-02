Казахстан будет принимать больше кандасов

Министерством труда и социальной защиты населения РК в целях перераспределения региональной квоты приема кандасов и переселенцев, согласно текущей потребности регионов, вносятся изменения в приказ главы ведомства от 27 декабря 2023 года № 530 «Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2024 год»..