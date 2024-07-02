Президенту доверяют более 77% казахстанцев — соцопрос

«Добавим, что в мире наблюдается общий тренд снижения общественного доверия к политическим институтам. Геополитические изменения на Ближнем Востоке и Восточной Европе, пандемия, повышение стоимости жизни вследствие инфляции и экономического кризиса, охватившего многие страны, все это объясняет причины падения доверия к политическим институтам. В этом плане Казахстан выгодно отличается от большинства стран», — сообщили в институте.