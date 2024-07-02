До завершения процесса переписи населения в Молдове осталась одна неделя

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. В рамках проводимой в Молдове переписи населения и жилищ по состоянию на конец дня 30 июня было задокументировано около 1 миллиона 640 тысяч домохозяйств (включая занятые и незанятые жилые помещения) и порядка 2 миллионов 405 тысяч человек. Данные представили в Национальном бюро статистики (НБС).
В ведомстве напомнили, перепись населения является обязательством жителей страны, а за отказ от предоставления необходимых данных грозят крупные штрафы. Для тех, кто еще не принял участия в опросе, в последнюю неделю проведения переписи будут открыты стационарные участки сбора данных, куда можно будет прийти после предварительной регистрации. Такие пункты откроют во всех секторах муниципия Кишинев, а также в районных центрах.
Перепись населения и жилищ стартовала в правобережной части Молдовы 8 апреля, продлится она до 7 июля. Первоначально было заявлено, что к работе привлекут 4000 переписчиков, однако позже в НБС рассказали, что в процессе переписи задействованы 3800 переписчиков. Им также помогают наблюдатели, которые могут предоставить дополнительно информацию, а также специалисты в секторе IT, логистики, геолокации.
Информация, собранная в ходе переписи, будет использоваться в том числе для расчета численности постоянного населения Республики Молдова, а также для создания базы для статистических исследований в домохозяйствах.