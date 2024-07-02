До завершения процесса переписи населения в Молдове осталась одна неделя

В ведомстве напомнили, перепись населения является обязательством жителей страны, а за отказ от предоставления необходимых данных грозят крупные штрафы. Для тех, кто еще не принял участия в опросе, в последнюю неделю проведения переписи будут открыты стационарные участки сбора данных, куда можно будет прийти после предварительной регистрации. Такие пункты откроют во всех секторах муниципия Кишинев, а также в районных центрах.