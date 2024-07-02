Президенту Узбекистана доложили о подготовке к осенне-зимнему сезону

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили информацию о подготовке к осенне-зимнему сезону, сообщает пресс-служба президента.
Как отмечалось, начат ремонт 850 километров магистральных сетей и 9 подстанций. Кроме того, будет построено 595 километров линий электропередачи и введен ряд новых подстанций. Формируются запасы топлива, комплектующих и запасных частей, необходимых для стабильной работы тепловых станций.
«Перед ответственными лицами поставлены задачи по увеличению производства энергии, модернизации инфраструктуры и обеспечению бесперебойной поставки энергии», — говорится в сообщении.
Кроме того, начале текущего года были сформированы целевые показатели по экономии электроэнергии и природного газа в регионах. Они направлены на экономию определенных объемов за счет эффективной организации энергопотребления, без каких-либо помех производству.
На совещании проанализировали работу в этом направлении, указав на высокую долю хищений в энергопотреблении.
«В этом году в 15 тысячах случаев выявлены кражи природного газа и в 28 тысячах случаев — электроэнергии. Причина этого в том, что борьба ведется не с предотвращением, а с последствиями незаконных подключений».
В связи с этим глава республики отметил необходимость недопущения подобных ситуаций, строгого контроля за потреблением энергии, повышения ответственности должностных лиц.
«В сотрудничестве с зарубежными компаниями в отрасли реализуется ряд проектов, строятся электростанции. В этом году за счет всех источников планируется запустить электростанции мощностью 4 гигаватта», — говорится в сообщении.
Мирзиёев подчеркнул необходимость качественной реализации инвестпроектов и договоренностей, достигнутых с зарубежными партнерами.