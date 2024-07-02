«Особая цель». В США раскрыли, какой «сюрприз» ждет Путина от НАТО

Сенатор Константин Косачев отметил, что в руководстве стран НАТО находятся политики, которые несут ответственность за совершение всех фатальных ошибок Запада на Украине. Именно это не позволит им отказаться от «своей линии на нанесение России “стратегического поражения” на Украине, чего бы это не стоило самой Украине», подчеркнул парламентарий.