Старый проект, новые успехи: команда Илана Шора продолжает модернизацию в Оргееве

«Нашим желанием было обеспечить вам более безопасную, приятную и дружелюбную среду для жизни, общения с соседями, отдыха. Теперь у вас есть современный двор, оборудованный всем необходимым как для взрослых, так и для детей. Спасибо вам за доверие. Оно делает нас сильнее и выносливее перед лицом препятствий, чинимых нынешней властью, которая хочет, чтобы мы были бедными и подчинялись своим западным хозяевам», — сказал Валериан Кристя.