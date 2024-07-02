Команда Илана Шора развивает большой инфраструктурный проект, начатый по инициативе почетного примара Илана Шора. На этот раз прекрасного преображения дождались жители домов № 150 и № 152 по улице Унирий в секторе Букурия.
Были отремонтированы подъездные пути к жилым домам и уложено 1500 квадратных метров асфальта. Также была нанесена дорожная разметка, что повысило безопасность жителей.
Особое внимание было уделено потребностям детей. Для них была построена современная и просторная игровая площадка с новым игровым оборудованием, подходящим для разных возрастов. Проект был разработан таким образом, чтобы дети могли весело проводить время и общаться в безопасной и ухоженной среде.
Автомобили больше не будут блокировать подъездные пути к домам, как это было до реконструкции, так как была построена современная парковка, что решило проблему заторов в жилой зоне. И, конечно же, было установлено много скамеек и урн.
Состоялась встреча руководства муниципия Оргеев и жильцов. На мероприятии также присутствовала Марина Таубер, депутат от парламентского блока «Победа».
Примар Татьяна Кочу поздравила жильцов с окончанием ремонта. В своем выступлении она поблагодарила их за поддержку и участие в том, чтобы сделать город лучше и дружелюбнее.
«Я рада снова встретиться с вами по этому прекрасному поводу — мы собрались здесь, чтобы открыть новый объект общего пользования, отремонтированный в рамках грандиозного проекта по реконструкции всей инфраструктуры муниципия, ранее запущенного Иланом Шором. То, что вы видите сейчас перед собой, — живое доказательство того, что почетный примар Оргеева всегда выполняет свои обещания. Мы приложим все усилия для завершения инфраструктурных проектов, чтобы вы могли комфортно жить», — сказала Татьяна Кочу.
После выступления примара последовали аплодисменты жителей. Они с энтузиазмом скандировали: «Спасибо, Илан Шор!».
В этом контексте вице-примар Кристина Кожокарь подчеркнула, что признательность сообщества — это самая большая благодарность и мотивация для всей команды Илана Шора.
«За время своего пребывания на посту примара Илан Шор инициировал множество инфраструктурных проектов, которые превратили Оргеев в то, чем он является сегодня — современный город с хорошими дорогами, удобными зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками, крупнейшим в регионе парком развлечений OrheiLand. Мы доказали, что можем работать вместе и что мы — единая команда. И результат налицо: Оргеев уютен и красив круглый год. Мы добились успеха благодаря вашей поддержке, за которую мы вас искренне благодарим», — подчеркнула Кристина Кожокарь.
Вице-примар Валериан Кристя говорил о непоколебимой решимости команды Илана Шора продолжать инвестировать в улучшение качества жизни жителей Оргеева, несмотря на политические препятствия.
«Нашим желанием было обеспечить вам более безопасную, приятную и дружелюбную среду для жизни, общения с соседями, отдыха. Теперь у вас есть современный двор, оборудованный всем необходимым как для взрослых, так и для детей. Спасибо вам за доверие. Оно делает нас сильнее и выносливее перед лицом препятствий, чинимых нынешней властью, которая хочет, чтобы мы были бедными и подчинялись своим западным хозяевам», — сказал Валериан Кристя.
Депутат Марина Таубер подтвердила приверженность Илана Шора дальнейшему развитию муниципия Оргеев и поблагодарила оргеевцев за поддержку.
«Благодаря вашей поддержке и доверию нам удалось реализовать множество прекрасных проектов в Оргееве. Мы гордимся тем, что Оргеев продолжает оставаться лидером по качеству инфраструктуры и уровню жизни. Благодаря нашим инвестициям муниципий стал более современным, безопасным и процветающим. Спасибо, что верите в нашу команду, в Илана Шора и поддерживаете нас. Это дает нам силы бороться за лучшее будущее для вас. Мы любим вас», — заявила Марина Таубер.
Жители были восхищены новыми созданными удобствами.
"Обновленный двор — настоящее благословение для нас.
Теперь у нас есть красивая и ухоженная территория, где мы можем отдохнуть в тишине и покое", — поделилась пенсионерка.
«Мне нравится, что у нас есть современная игровая площадка. Наши дети могут играть в безопасности. А мы, мамы, можем пообщаться, пока малыши развлекаются», — поведала молодая мама.
«Я рад, что у нас есть парковка, куда можно припарковывать машины. Раньше, когда приезжала скорая, ей негде было проехать», — признался один из жильцов.