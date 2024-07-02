В Молдове начали штрафовать отказавшихся участвовать в переписи: Больше половины отказников передумали — никто не хочет терять деньги

Так, жители страны, которые еще не были опрошены в ходе переписи, могут связаться с персоналом переписи населения в пределах своего места жительства, чтобы определить дату и время встречи. Те, у кого нет контактов ответственного рецензента, могут заполнить форму на веб-сайте Национального бюро статистики, отправить сообщение по адресу rpl2024@statistica.gov.md (с информацией о домашнем адресе) или позвонить на номер телефона Зеленой линии 0800 800 24 (бесплатный звонок).