В Молдове начали штрафовать отказавшихся участвовать в переписи: Больше половины отказников передумали — никто не хочет терять деньги

Жителям Молдовы, которые еще не участвовали в переписи, настоятельно рекомендуется принять в ней участие до 7 июля этого года, когда завершается период анкетирования. Об этом было заявлено на заседании Национальной комиссии по переписи населения и жилищ, которое прошло под председательством генерального секретаря правительства Артура Мижи.
«Каждый должен знать, что данные, собранные в ходе переписи, помогут улучшить государственную политику и реализовать проекты развития. Мы хотим, чтобы все, что мы делаем в инфраструктуре, образовании или медицине, соответствовало потребностям людей, и для этого мы должны иметь актуальную и реальную информацию», — сказал генеральный секретарь правительства.
Так, жители страны, которые еще не были опрошены в ходе переписи, могут связаться с персоналом переписи населения в пределах своего места жительства, чтобы определить дату и время встречи. Те, у кого нет контактов ответственного рецензента, могут заполнить форму на веб-сайте Национального бюро статистики, отправить сообщение по адресу rpl2024@statistica.gov.md (с информацией о домашнем адресе) или позвонить на номер телефона Зеленой линии 0800 800 24 (бесплатный звонок).
Перепись населения и жилищ проводится с 8 апреля по 7 июля 2024 года. К настоящему времени опрошено около 2,4 миллиона человек и внесены данные о более чем 1,6 миллиона жилищ.
КСТАТИ.
40 граждан Молдовы были оштрафованы за отказ участвовать в переписи населения Они получили уведомления о том, что им грозит штраф в размере 2500 леев.
Впоследствии 22 человека из 40 изменили свое мнение и согласились ответить на вопросы переписчиков.
Избавило ли это их от уплаты штрафа — история умалчивает…