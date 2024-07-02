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В Иране заявили о готовности всеми средствами защищать «Хезболлу» от Израиля

В случае полномасштабной войны Израиля против Ливана Иран будет поддерживать ливанскую «Хезболлу» всеми возможными средствами. Об этом заявил советник духовного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харази.

Источник: Reuters

«Весь ливанский народ, арабские страны и члены оси сопротивления поддержат Ливан против Израиля. Возможно, война распространится на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать ''Хезболлу''», — сказал Камаль Харази в интервью Financial Times. При этом он добавил, что расширение войны не отвечает интересам Ирана.

18 июня Армия обороны Израиля сообщила об утверждении плана боевых действий для наступления в Ливане из-за продолжающихся атак со стороны ливанской «Хезболлы». Вслед за этим власти пообещали принять решение, которое остановит удары по северным израильским территориям.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла допускал широкомасштабные боевые действия с Израилем, если война в секторе Газа не завершится в пользу палестинцев. К концу июня Ливан начали покидать иностранные граждане. Посольство России рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Ливан.