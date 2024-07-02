В Иране заявили о готовности всеми средствами защищать «Хезболлу» от Израиля

«Весь ливанский народ, арабские страны и члены оси сопротивления поддержат Ливан против Израиля. Возможно, война распространится на весь регион, в которую будут вовлечены все страны, включая Иран. В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать ''Хезболлу''», — сказал Камаль Харази в интервью Financial Times. При этом он добавил, что расширение войны не отвечает интересам Ирана.