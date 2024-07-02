Орбан впервые с начала военной операции приехал в Киев

Визит венгерского премьера стал первым с начала военной операции в феврале 2022 года. За тот же период Украину посетили все лидеры ЕС, кроме него. Поездке Орбана предшествовали длительные переговоры по вопросу прав венгерскоязычного меньшинства, которое проживает на западе Украины, писала Financial Times со ссылкой на источники. Критики премьера Венгрии считают, что он использует эту тему для продвижения российской позиции о конфликте, пишет The Guardian.