Казахстанцы смогут поступить на службу по контракту онлайн

Приказ утверждает Алгоритм действий по отбору и приему граждан на воинскую службу по контракту на должности рядового и сержантского составов посредством информационной системы «Сервис по приему на воинскую службу по контракту» (Jauynger.gov.kz).

Для начала работы казахстанцу, изъявившему желание поступить на воинскую службу по контракту, необходимо зайти на сайт «Jauynger.gov.kz».

Наряду с использованием цифровых сведений в случае отсутствия интеграции с государственными базами данных (ГБД), предполагается использовать копии документов в формате PDF. По мере подключения интеграции с ГБД документы в формате PDF исключаются, приоритет отдается цифровым сведениям из ГБД.

После ознакомления с вакансиями и выбором определенной должности кандидат формирует заявку, дает согласие на обработку персональных данных и отправляет на рассмотрение в Министерство обороны, подписав электронно-цифровой подписью (ЭЦП). При этом отбор кандидатов будет производиться на конкурсной основе.