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Путин назначил Романа Титова начальником военного училища в Новосибирске

Он выпускник училища 2002 года.

Источник: НВВКУ

Владимир Путин подписал указ о назначении Романа Титова на должность начальника Новосибирского высшего военного командного училища.

По этому поводу в учреждении состоялось торжественное мероприятие. Об этом написали на официальных страницах НВВКУ.

По данным училища, Роман Титов родился 16 ноября 1979 года. В 2002-м он окончил НВВКУ, а в 2010-м — Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

Роман Борисович работал командиром взвода, заместителем командира дивизии, начальником штаба и занимал другие должности. Титов отмечен разными ведомственными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.