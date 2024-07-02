Путин назначил Романа Титова начальником военного училища в Новосибирске

Владимир Путин подписал указ о назначении Романа Титова на должность начальника Новосибирского высшего военного командного училища.
По этому поводу в учреждении состоялось торжественное мероприятие. Об этом написали на официальных страницах НВВКУ.
По данным училища, Роман Титов родился 16 ноября 1979 года. В 2002-м он окончил НВВКУ, а в 2010-м — Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».
Роман Борисович работал командиром взвода, заместителем командира дивизии, начальником штаба и занимал другие должности. Титов отмечен разными ведомственными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.