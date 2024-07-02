WSJ назвал Харрис самой вероятной заменой Байдену в предвыборной гонке

По ее оценкам, хотя рейтинг Харрис такой же низкий, как и у действующего президента, она остается популярной среди темнокожих избирателей и женщин. У Харрис также есть существенное преимущество перед другими потенциальными кандидатами от демократов: как кандидат в вице-президенты, баллотирующийся вместе с Байденом, она сможет использовать собранные им средства для финансирования собственной избирательной кампании, если хозяин Белого дома решит не претендовать на переизбрание.
Как пишет издание, в последнее время Харрис также стала укреплять свои позиции в администрации Байдена, в том числе в вопросах национальной безопасности. Так, она призывала чиновников Белого дома обратить большее внимание на гуманитарные проблемы сектора Газа и сфокусироваться на выработке плана постконфликтного урегулирования в анклаве.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.