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СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции

ПАРИЖ, 2 июл — РИА Новости. Претенденты на кресло депутата из президентской коалиции «Вместе за республику» и от блока левых «Новый народный фронт» сняли свои кандидатуры, чтобы помешать правой партии «Национальное объединение» получить большинство, пишет издание Monde.

Источник: AP 2023

По итогам первого дня голосования в более чем 300 избирательных округах кандидаты от трех основных блоков правых, левых и макронистов прошли во второй тур. По задумке президента Эммануэля Макрона, кандидаты от его коалиции и от блока левых, оказавшиеся на третьем месте в своем округе по итогам первого тура парламентских выборов, должны отказаться от участия во втором туре, чтобы блокировать правых. Предполагается, что голоса их избирателей перейдут к кандидату, получившему второе место.

«По подсчетам издания, 185 кандидатов снялись с выборов, 126 “треугольников” еще возможны», — отмечает газета. От участия во втором туре отказался 121 кандидат от левых, 60 — от коалиции президента и несколько кандидатов от других партий.

До 18 часов вторника партии должны представить итоговые списки кандидатов во втором туре.

Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла осудил «противоестественный» и «бесчестный» союз левых и макронистов. Вице-президент партии Себастьян Шеню отметил, что голоса французов игнорируют, а левые помогают вернуть власть экс-премьеру Элизабет Борн, против пенсионной реформы которой они так активно протестовали.

По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия «Национальное объединение» вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых «Новый народный фронт» получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

Для абсолютного большинства в парламенте необходимы минимум 289 мандатов. В «Национальном объединении» указывали, что намерены добрать недостающие голоса у союзников в партии республиканцев. Жордан Барделла, тем не менее, отмечал, что будет премьер-министром только в том случае, если у его партии будет абсолютное большинство.