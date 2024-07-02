СМИ: 185 кандидатов снялись с выборов во Франции

По итогам первого дня голосования в более чем 300 избирательных округах кандидаты от трех основных блоков правых, левых и макронистов прошли во второй тур. По задумке президента Эммануэля Макрона, кандидаты от его коалиции и от блока левых, оказавшиеся на третьем месте в своем округе по итогам первого тура парламентских выборов, должны отказаться от участия во втором туре, чтобы блокировать правых. Предполагается, что голоса их избирателей перейдут к кандидату, получившему второе место.