АЛМАТЫ, 2 июл — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом, который совершает по приглашению Касым-Жомарта Токаева.
Китайский лидер также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.
В столичном Дворце Независимости под председательством Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев ранее отметил, что астанинский саммит будет посвящен теме «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».
В саммите примут участие главы государств и правительств 16 стран: Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана.
Также в столицу прибудут генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор региональной антитеррористической структуры ШОС. Ожидается участие Генерального секретаря ООН и руководителей таких международных организаций, как СНГ, ОЭСР, СВМДА, ОДКБ, ИОПБ и ЕЭК, лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.