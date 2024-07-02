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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Также он примет участие в Саммите ШОС.

Источник: Официальный сайт президента Казахстана

АЛМАТЫ, 2 июл — Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом, который совершает по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

Китайский лидер также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

В столичном Дворце Независимости под председательством Казахстана 3—4 июля состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент Касым-Жомарт Токаев ранее отметил, что астанинский саммит будет посвящен теме «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».

В саммите примут участие главы государств и правительств 16 стран: Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана.

Также в столицу прибудут генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор региональной антитеррористической структуры ШОС. Ожидается участие Генерального секретаря ООН и руководителей таких международных организаций, как СНГ, ОЭСР, СВМДА, ОДКБ, ИОПБ и ЕЭК, лидеров стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

ШОС