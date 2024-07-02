Вопреки рискам из-за обвинения Украины, Хабиров продолжит поддержку бойцов СВО

Эта новость, несмотря на кажущуюся абсурдность претензий украинской стороны, привлекла внимание экспертов и общественности. Так, военно-политический обозреватель Юрий Подоляка считает, что такое решение киевского режима следует воспринимать как честь и высокую оценку того, что Радий Хабиров и вся Башкирия делают для поддержки бойцов СВО.
«Башкирия — один из лидеров в вопросе помощи СВО, здесь сформировано много добровольческих батальонов. Они показали себя очень классно на линии боевого соприкосновения. То решение, которое принято в Киеве, очень хорошая оценка результативности этого действия, далеко не каждый руководитель российского региона удостоился такой высокой чести. Радий Хабиров настоящий патриот, он помогал и будет помогать, даже еще больше, это в его духе».
Известный публицист, депутат Госсобрания Башкирии Шамиль Валеев образно назвал «словно представлением к награде» каждый абзац обвинительного заключения прокуратуры Украины.
«Видимо, это мощный военный ход, писать РФ строчными буквами и составлять подобные бумажки в адрес российского региона. Раз такие письма идут — значит всё правильно делает Радий Хабиров, всё правильно делает Республика Башкортостан», — написал в соцсетях Шамиль Валеев.
Кандидат политических наук, эксперт Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов считает, что к обвинению украинской стороны можно отнестись разве что с юмором.
«Никто серьезно не относится к таким обвинениям, более того, сегодня все решения, принимаемые Украиной, являются нелегитимными. Сам президент Зеленский уже нелегитимен, поскольку в стране не было выборов после истечения срока его полномочий. Гипотетически украинская сторона может принять решение об аресте и для Радия Хабирова в этом случае существует риск, если он окажется в зарубежной стране, куда поступит соответствующий запрос Украины. Как опытный профессиональный юрист, Радий Хабиров понимает это, но проявляет себя как патриот своей страны и член команды нашего национального лидера Владимира Путина. На практике же подобные вызовы со стороны Украины лишь добавляют политический вес Главе Башкирии, укрепляют его имидж. Сегодня республика развивает связи с дружественными странами, впрочем, и мировое сообщество в большинстве своем понимает ничтожность документов, принимаемых на Украине. Федеральный центр также с пониманием относится к этой ситуации и будет лишь усиливать поддержку Главы Башкирии».
Ставший уже легендарным командир шаймуратовского батальона с позывным «Медведь» рассказал, что не удивлен обвинением со стороны прокуратуры Украины, то есть врага, в адрес Радия Хабирова:
«Наш Глава — человек с большой буквы, отличный мужик, руководитель, патриот нашей Родины. Он всячески помогает бойцам СВО и не только из Башкирии. Ежемесячно из республики в зону СВО отправляются гуманитарные конвои. Я и наши бойцы поддерживаем его, ценим вклад Хабирова в нашу Победу. Мало кто делает так много для наших ребят, как Радий Хабиров. Я думаю, что украинские прокуроры прекрасно понимают эффективность действий Радия Фаритовича и его команды, потому и выдвигают такие обвинения. Победа будет за нами, друзья!» — подчеркнул «Медведь».