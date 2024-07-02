Вопреки рискам из-за обвинения Украины, Хабиров продолжит поддержку бойцов СВО

«Никто серьезно не относится к таким обвинениям, более того, сегодня все решения, принимаемые Украиной, являются нелегитимными. Сам президент Зеленский уже нелегитимен, поскольку в стране не было выборов после истечения срока его полномочий. Гипотетически украинская сторона может принять решение об аресте и для Радия Хабирова в этом случае существует риск, если он окажется в зарубежной стране, куда поступит соответствующий запрос Украины. Как опытный профессиональный юрист, Радий Хабиров понимает это, но проявляет себя как патриот своей страны и член команды нашего национального лидера Владимира Путина. На практике же подобные вызовы со стороны Украины лишь добавляют политический вес Главе Башкирии, укрепляют его имидж. Сегодня республика развивает связи с дружественными странами, впрочем, и мировое сообщество в большинстве своем понимает ничтожность документов, принимаемых на Украине. Федеральный центр также с пониманием относится к этой ситуации и будет лишь усиливать поддержку Главы Башкирии».