Первый визит Орбана в Киев с начала СВО. Что премьер Венгрии говорил о конфликте

Пресс-секретаря главы венгерского правительства сообщил, что Виктор Орбан 2 июля прибыл в Киев и проведет там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Financial Times указывает, что это первый визит Орбана на Украину после начала широкомасштабных боевых действий в феврале 2022 года. Основные темы их переговоров будут касаться вопросов «установления мира» и развития двусторонних отношений, как сообщил пресс-секретарь венгерского премьер-министра.
Поездка проходит на следующий день после того, как Венгрия приняла на себя председательство в Совете Европейского союза на предстоящие шесть месяцев. Также визит состоится спустя несколько дней после встречи Виктора Орбана с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.
Издание Telex ранее сообщало, что визит Орбана будет носить конфиденциальный характер, без планов подписания каких-либо соглашений или проведения совместной пресс-конференции. Премьер-министр Венгрии последний раз посещал Украину более десяти лет назад, в 2012 году, когда пост президента занимал Виктор Янукович, отмечает «Украинская правда».
1 июля 2023 года Орбан в социальной сети Х (ранее Twitter) написал:
Сегодня Венгрия приняла председательство в Совете Европейского союза от Бельгии. Состоялась очень радостная церемония передачи полномочий премьер-министром Александером Де Кроо. Все счастливы, что настала наша очередь снова сделать Европу великой!
Что Виктор Орбан говорил о конфликте на Украине
Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии в статье, опубликованной в газете Magyar Nemzet 29 июня:
Руководству ЕС в Брюсселе ничего не жалко, когда речь заходит о войне. Брюссельские бюрократы хотят этой войны, они считают ее своей и хотят победить Россию. Деньги европейских граждан постоянно поступают на Украину, санкции ударили по европейским компаниям, привели к росту инфляции и лишили миллионы европейцев средств к существованию.
26 июня, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Орбан заявил венгерскому телеканалу М1:
Я четко дал понять президенту, что Венгрию не волнует Украина или Россия, Венгрию волнует мир. Венгрия выступает не против той или иной страны, а против войны. Мы хотим остановить войну, и для нас это самая важная цель — как можно скорее добиться прекращения огня и не допустить дальнейшей гибели людей.
Он подчеркнул, что Венгрия договорилась с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и его вероятным преемником Марком Рютте о том, что сможет воздержаться от участия в возможных военных действиях НАТО на Украине. Венгерский премьер также подчеркнул, что страна не будет предоставлять для этого своих военнослужащих, вооружения или финансовые ресурсы.
Вопрос соблюдения их прав является одной из ключевых претензий Будапешта к Украине. В июне Евросоюз одобрил требования Будапешта, касающиеся Закарпатья, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако критики Орбана обвиняют его в использовании этого вопроса для продвижения российской точки зрения на конфликт с Украиной.
FT отмечает, что с 2022 года все лидеры ЕС, кроме Орбана, посетили Украину. На конференции в Будапеште в декабре Орбан заявил, что примет приглашение Зеленского посетить Киев, но только когда поймет цель визита. На «саммит мира» в Швейцарии в июне вместо Орбана поехал министр иностранных дел Петер Сийярто. Венгрия подписала итоговое коммюнике, Кремль заявлял, что это не повлияет на отношения с Будапештом.
Нина Лютикова