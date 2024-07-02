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Первый визит Орбана в Киев с начала СВО. Что премьер Венгрии говорил о конфликте

Визит Орбана состоится на следующий день после того, как Венгрия взяла на себя председательство в Совете ЕС на полгода. После продолжительных переговоров, посвященных правам венгров в Закарпатье, сторонам удалось договориться о встрече.

Источник: AP 2023

Пресс-секретаря главы венгерского правительства сообщил, что Виктор Орбан 2 июля прибыл в Киев и проведет там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Financial Times указывает, что это первый визит Орбана на Украину после начала широкомасштабных боевых действий в феврале 2022 года. Основные темы их переговоров будут касаться вопросов «установления мира» и развития двусторонних отношений, как сообщил пресс-секретарь венгерского премьер-министра.

Поездка проходит на следующий день после того, как Венгрия приняла на себя председательство в Совете Европейского союза на предстоящие шесть месяцев. Также визит состоится спустя несколько дней после встречи Виктора Орбана с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Издание Telex ранее сообщало, что визит Орбана будет носить конфиденциальный характер, без планов подписания каких-либо соглашений или проведения совместной пресс-конференции. Премьер-министр Венгрии последний раз посещал Украину более десяти лет назад, в 2012 году, когда пост президента занимал Виктор Янукович, отмечает «Украинская правда».

1 июля 2023 года Орбан в социальной сети Х (ранее Twitter) написал:

Сегодня Венгрия приняла председательство в Совете Европейского союза от Бельгии. Состоялась очень радостная церемония передачи полномочий премьер-министром Александером Де Кроо. Все счастливы, что настала наша очередь снова сделать Европу великой!

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии (цитата по «ТАСС»)

Что Виктор Орбан говорил о конфликте на Украине

Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии в статье, опубликованной в газете Magyar Nemzet 29 июня:

​​​​​​​Руководству ЕС в Брюсселе ничего не жалко, когда речь заходит о войне. Брюссельские бюрократы хотят этой войны, они считают ее своей и хотят победить Россию. Деньги европейских граждан постоянно поступают на Украину, санкции ударили по европейским компаниям, привели к росту инфляции и лишили миллионы европейцев средств к существованию.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии (цитата по «ТАСС»)

26 июня, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Орбан заявил венгерскому телеканалу М1:

​​​​​​​Я четко дал понять президенту, что Венгрию не волнует Украина или Россия, Венгрию волнует мир. Венгрия выступает не против той или иной страны, а против войны. Мы хотим остановить войну, и для нас это самая важная цель — как можно скорее добиться прекращения огня и не допустить дальнейшей гибели людей.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии (цитата по «ТАСС»)
21 июня, Орбан заявил, что «Венгрия хочет остаться островком мира в Европе».

Он подчеркнул, что Венгрия договорилась с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом и его вероятным преемником Марком Рютте о том, что сможет воздержаться от участия в возможных военных действиях НАТО на Украине. Венгерский премьер также подчеркнул, что страна не будет предоставлять для этого своих военнослужащих, вооружения или финансовые ресурсы.

По словам источника в Будапеште, планы поездки были согласованы после длительных переговоров по правам венгероязычного меньшинства на Украине, главным образом в Закарпатской области, где проживает 150 тыс. венгров.

Вопрос соблюдения их прав является одной из ключевых претензий Будапешта к Украине. В июне Евросоюз одобрил требования Будапешта, касающиеся Закарпатья, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако критики Орбана обвиняют его в использовании этого вопроса для продвижения российской точки зрения на конфликт с Украиной.

Венгрия неоднократно выступала против выделения Евросоюзом дополнительных средств на военную помощь Украине и призывала к прекращению огня. Она отказалась участвовать в военной миссии НАТО по Украине, но пообещала не блокировать решения блока и не препятствовать присоединению Киева к ЕС.

FT отмечает, что с 2022 года все лидеры ЕС, кроме Орбана, посетили Украину. На конференции в Будапеште в декабре Орбан заявил, что примет приглашение Зеленского посетить Киев, но только когда поймет цель визита. На «саммит мира» в Швейцарии в июне вместо Орбана поехал министр иностранных дел Петер Сийярто. Венгрия подписала итоговое коммюнике, Кремль заявлял, что это не повлияет на отношения с Будапештом.

Нина Лютикова

дипломатия