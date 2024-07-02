Первый визит Орбана в Киев с начала СВО. Что премьер Венгрии говорил о конфликте

FT отмечает, что с 2022 года все лидеры ЕС, кроме Орбана, посетили Украину. На конференции в Будапеште в декабре Орбан заявил, что примет приглашение Зеленского посетить Киев, но только когда поймет цель визита. На «саммит мира» в Швейцарии в июне вместо Орбана поехал министр иностранных дел Петер Сийярто. Венгрия подписала итоговое коммюнике, Кремль заявлял, что это не повлияет на отношения с Будапештом.