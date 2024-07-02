Лукашенко потребовал укрепить позиции Беларуси на российском рынке

Как сообщалось, 27 июня Александр Лукашенко провел кадровые перестановки: Дмитрий Крутой, возглавлявший белорусскую дипмиссию в России, был назначен главой Администрации Президента. А на его место в Москву Президент решил направить министра промышленности Александра Рогожника.

Такой кадровый выбор глава государства объяснил тем, что в основном перспектива работы Беларуси с Россией — это те проекты, которые лежат в сфере промышленности. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Дмитрий Крутой остается ответственным за реализацию договоренностей по Российской Федерации.



«Думаю, Александр Николаевич, мы еще с вами встретимся не единожды для того, чтобы обсудить конкретные вопросы вашей деятельности на посту посла в Российской Федерации. Вам будет проще в том плане, что Дмитрий уже работал в этой должности и, как я считаю, работал неплохо и освоил те направления работы, которым надо будет уделять особое внимание. Я очень надеюсь, что мы будем иметь продвижение прежде всего по кооперационным вопросам. Они лежат в сфере промышленности. Здесь должны быть конкретные результаты», — поставил задачу Президент.

В то же время глава государства отметил, что ситуация на российском рынке непростая: конкуренция здесь остается очень высокой. «От этого никуда не деться. Это было и будет всегда. Но нам нельзя терять на российском рынке свои позиции. И это вопрос номер один для вас», — подчеркнул Александр Лукашенко.

